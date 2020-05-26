Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü ilk gördüğünde ne hissetti? Neslihan Atagu¨l ile mutlu bir evlililigˆi olan Kadir Doğulu, Hu¨rriyet'e samimi açıklamalarda bulundu

Hakan Gence'ye konuşan Kadir Doğulu, "Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an çok güçlüydü. Ne olacağını bilmiyordum ama buralara kadar gelmesi yönündeki dileğimiz onun gözleri ve benim kalbimden fışkırmıştı." diyerek romantik bir itirafta bulundu.

"Aşk insanın sahip olabileceği yegane şey"





Aşka ilişkin bakışını da ifade eden ünlü oyuncu, "Aşk insanın sahip olabileceği yegane şey. Aşkın 'a'sı akıl. 'ş'si şuur. 'K'sı 'karine' yani işaret, hafızaya alabildiğin şeyler." şeklinde konuştu.