Kadınların üçte biri vajinal enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor
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Kadınların üçte biri vajinal enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor

Kadınların üçte biri vajinal enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Sağlık

Bayındır Levent Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçin Demirel, kadınların neredeyse üçte birinin hayatlarının herhangi bir döneminde vajinal enfeksiyon belirtileri ile karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Bayındır Levent Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçin Demirel, kadınların neredeyse üçte birinin hayatlarının herhangi bir döneminde vajinal enfeksiyon belirtileri ile karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirel, doğru önlemlerle engellenebilen vajinal enfeksiyonun tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Vajinanın doğal ortamında baskın olarak bulunan laktobasillerin iyi huylu ev sahipleri olarak görev yaptığını belirten Demirel, bu mikroorganizmaların belli oranda asidik bir ortam oluşturarak diğer hastalık yapan mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturmasını engellediğini aktardı.

Demirel, "Ancak vajinanın bu doğal ortamı gebelik, emzirme ya da menopoz nedeniyle hormon seviyelerindeki değişiklikler, vajinal duş yapılması, antibiyotik kullanımı, genel bağışıklık sisteminin düşmesi, kokulu tampon ve vajinal sprey kullanımı ya da cinsel yollarla bulaşan hastalıklar gibi nedenlerle bozularak enfeksiyona açık hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Vajinal enfeksiyonların hastada yoğun akıntı, kaşıntı, kötü koku, ağrılı cinsel ilişki ya da idrar yaparken yanma gibi şikayetlerle kendini belli ettiğini aktaran Demirel, tedavinin enfeksiyonu ortaya çıkaran etkene bağlı olarak planlanması gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Demirel, kadınların neredeyse üçte birinin hayatlarının herhangi bir döneminde vajinal enfeksiyon belirtileri ile karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Vajinal enfeksiyon tedavi yöntemleri

Op. Dr. Burçin Demirel, vajinal enfeksiyonu teşhis etmek için jinekolojik muayenenin ve gerekirse akıntı örneğinin incelenmesi gerektiğini belirterek, hastalığın en yaygın görülen türlerinden birisinin "vajinal mantar enfeksiyonu" olduğunu aktardı.

Antibiyotik türlerinin kullanımının mantar enfeksiyonu riskini artırabildiğine işaret eden Demirel, gebelik ve şeker hastalığı varlığında mantar enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu, ağızdan alınan ya da vajinal yolla fitil şeklinde kullanılan ilaçlarla tedavi olunduğunu bildirdi.

Demirel, vajinada normal olarak bulunan bakterilerin azalması sonucu oluşan hücresel dengesizlik nedeniyle ortaya "bakteriyel vajinoz" adı verilen vajina enfeksiyon türünün çıktığını belirterek, "En sık görülen vajinal enfeksiyon biçimidir. Ana belirtisi güçlü ve kötü bir balık kokusuyla beraber artan akıntıdır. Bakteriyel vajinozu tedavi etmek için birkaç farklı antibiyotik kullanılabilir. Ağızdan alınabilir veya vajinaya krem veya jel olarak yerleştirilebilir." ifadelerini kullandı.

"Trichomoniasis" türüne mikroskobik bir parazit olan trichomonas vaginalisin neden olduğunu aktaran Demirel, cinsel ilişki yoluyla bulaşan bu enfeksiyonun genellikle ağızdan tek doz antibiyotikle tedavi edildiğini, enfeksiyonun tekrarlanmasını önlemek için cinsel partnerin de tedavi görmesi gerektiğini bildirdi.

Demirel, "atrofik vajinit" türünün ise enfeksiyondan kaynaklanmadığını, emzirme döneminde, menopozdan sonra veya kadınlık hormonu seviyelerinin düşük olduğu herhangi bir zamanda ortaya çıkabildiğini belirtti.

Demirel, "Atrofik vajinit; vajinal krem, halka veya tablet olarak uygulanabilen östrojen hormonu ile tedavi edilir. Suda çözünür kayganlaştırıcılar da cinsel ilişki sırasında oluşan ağrı ve zorlanmaların tedavisi için yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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