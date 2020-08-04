Kadınların Taksim'deki laf atma kavgası kamerada TAKSİM'de yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAKSİM'de yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki kadın arasında çıkan kavga , cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Taksim'de yürüyen iki kadın iddiaya göre birbirlerine laf attı. Kadınlar bunun üzerine kalabalığın arasında küfürleşerek kavga etmeye başladı. Bölgede bulunan 'Gece kartalları' olarak adlandırılan emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi. Kadınların kavgası yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA