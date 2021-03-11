Kadınların En İyi Aile Otomobili tercihi Skoda Octavia
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Kadınların En İyi Aile Otomobili tercihi Skoda Octavia

11.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:59
Kadınların En İyi Aile Otomobili tercihi Skoda Octavia

Skoda Octavia, 38 farklı ülkeden 48 kadın otomobil gazetecisinin yer aldığı 2020 Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri’nde (WWCOTY) Aile Otomobili kategorisinde ilk sırayı aldı.

CARMEDYA.COM – Skoda Octavia, 38 farklı ülkeden 48 kadın otomobil gazetecisinin yer aldığı 2020 Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri'nde (WWCOTY) Aile Otomobili kategorisinde ilk sırayı aldı.

Kadınlardan oluşan jüri tarafından En İyi Aile Otomobili seçilen model, böylece 10 yıldır düzenlenen uluslararası ödüllerde ilk ödülünü de almış oldu.

Dördüncü nesil Octavia, önceki jenerasyona göre daha da genişleyen iç hacmi, daha yüksek konfor seviyesiyle birlikte gelişen teknolojik özellikleri ve güvenlik sistemleriyle öne çıkıyor.

İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri'nde 48 jüri, Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında sunulan yeni modelleri oyladılar. Oylamada güvenlik, kalite, fiyat, tasarım, sürüş konforu ve çevreci özellikler gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Kadınlar tarafından Aile Otomobili kategorisinin kazananı olan Octavia, böylece uluslararası ödüllerine bir yenisini daha katmış oldu.

Yeni Octavia aynı zamanda çeşitli yayınlar ve kuruluşlar tarafından takdim edilen 2021'in En İyi Otomobili, En İyi Yeni Otomobil Ödülü, Yılın Otomobili, Yılın Aile Otomobili gibi ödüllerin de sahibi olmayı başardı.

Kaynak: Carmedya.com

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