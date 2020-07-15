Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
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Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Zonguldak'ta, iki kadın arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kadın da bıçakla yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

15.07.2020 22:47 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:27

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alacak verecek nedeniyle başlayan kavgada iki kadın bıçakla yaralandı.

Olay Kestaneci Mahallesi Mahallesi Karaelmas Caddesi üzerinde yaşandı. M.D. alacağı olduğunu iddia ettiği G.İ. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., ticari taksi ile para istemek için gittiği M.Z.'in bahçesinde karşılaştığı Azeri uyruklu G.İ.'yi sırtından bıçakla yaraladı. G.İ.'nin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri kavgayı ayıramayınca polisten yardım istedi. G.İ.'nin olayda tarlaya yuvarlandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki kadınında yaralandığını görünce 112 sağlık ekip talep etti.

Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri G.İ. ile M.D.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralılardan M.D. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, G.İ. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"ABLA BENİ KURTAR" DİYE BAĞIRDI

Mahalle sakinlerinden bir kadın, G.İ.'nin çığlık atarak "Abla beni kurtar" diye bağırdığını ve bunun üzerine yardım etmeye geldiğini söyledi. Yaralıların ikisinin de hayati tehlikesi bulunmazken polis olayda kullanılan bıçağa el koydu.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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