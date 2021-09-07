Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum
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Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı maddi durumu olmayan kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi" diyen Erkan T. serbest bırakıldı.

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum

Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine de götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum

SERBEST BIRAKILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Erkan T.'yi gözaltına aldı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlar kendisinden şikayetçi olmayınca savcılık talimatı ile ifadesi alınarak, dün akşam serbest bırakıldı. Erkan T'nin cep telefonuna ise el konuldu. Ekiplerin cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyeceği öğrenildi.

Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum

"SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

Bu arada Erkan T.'nin emniyetteki ifadesine DHA ulaştı. Erkan T'nin ifadesinde, "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dediği belirtildi.

Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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