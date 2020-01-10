Kadınlar Üçüncü Lig'de Kayseri haftası

10.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:55

Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta yer alan iki Kayseri takımı ligin 8. haftasında rakiplerini kendi sahalarında konuk edecek. Şampiyonluğun güçlü adayı Kılıçaslan Yıldızspor, Pazar günü Pema Koleji'ni konuk ederken, Anadolu Yıldızları ise yarın Ülkümspor ile karşılaşacak.



Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi 8. Grup'ta yer alan iki Kayseri temsilcisi Kılıçaslan yıldızspor ile Anadolu Yıldızları ekipleri ligin 8. haftasında Kayseri'de zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacak. Ligde şampiyonluk yarışı veren ve 19 puan ile 2. sırada bulunan KılıçaslanYıldızspor, Pazar günü kendi evinde Konya temsilcisi Pema Koleji'ni konuk edecek. Bu maç Argıncık 2 Nolu Saha'da saat 12.00'da başlayacak. Maçı Harun Soyeşik, Yunus Emre Gerez ve Muhammet Ülker hakem üçlüsü yönetecek. Bir diğer kayseri temsilcisi Anadolu Yıldızları ise yarın kendi evinde Ülkümspor'u konuk edecek. Yarın Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanacak olan maç saat 14.00'da başlayacak. Maçı Fulya Fırat, Abdülkadir Keğin ve Bekir Kahraman hakem üçlüsü yönetecek. Bu maç öncesinde Anadolu Yıldızları topladığı 10 puan ile 5. sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA