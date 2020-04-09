Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti.
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti. - Haberler
Kozan, Güncel

Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti.

09.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:14

Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti... Sosyal yaşam merkezindeki 20 kadın günlük 500 maske üretmeye başladı

ADANA - Kozan'da kadınlar, sosyal yaşam merkezinde Korona virüs tedbirlerinde vatandaşların kullanması gereken maskeler için dikiş makinelerinin başına geçti. Günlük 500 maske üretmeyi hedefleyen kadınlar, ilk maskeleri sağlıkçılar ve kamu çalışanları için üretecek.

Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal yaşam merkezindeki Kozanlı kadınlar, belediyeden destek alarak yıkanabilir maske üretimine başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında her vatandaşın kullanması gereken maskeler, Kozanlı kadınlar tarafından üretilerek vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor. Sosyal yaşam merkezinde dikiş bilen kadınların ellerinde şekil alan maskeler, dikim sonrası 170 derecelik cihazda preslenerek dezenfekte edilip paketleniyor. Yaklaşık 20 kişilik ekibin görev aldığı üretimde günlük 500 maske üretilerek ambalajlanacak.

"Devlet millet el ele"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kozan Belediyesi Başkan vekili Ömer Faruk Kaymaz, "Kozan için hayırlı bir iş yapıyorlar. Kozan için maske üretiyorlar. Maskenin özelliği yıkanabilir olması. Tek kullanımlık maskeler virüsü yayma ihtimali olduğundan yıkanabilir maske üretimine başladık. Günlük 500 üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu virüs bitene kadar üretime devam edeceğiz. Maskeler bedava dağıtılacak. Önce sağlıkçılarımız, kamu çalışanları, emniyet, jandarma müftülük ardından halka Pazar yerinde dağıtım yapacağız. Devlet millet el ile düsturu ile çalışacağız" dedi.

Üretim yapan kadınlardan Döne Karaman, maske üretimi çalıştıklarını kaydederek "Çok iyi işi keyif alarak yapıyorum. Ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Şuan elimden gelse 24 saat dikim yapabilirim" diye konuştu.

Kadınlardan Sevgi Yılmaz da, ürünlerin dezenfekte edilmesi ve paketlenme kısmında çalıştığını kaydederek, "Keyifle bu işi yapıyoruz. Maskelerimizi dikildikten sonra 170 derecede presleniyor ve paketliyoruz" dedi.

Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi Haberler
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Abdulhamit Gül
Magazin Simge Sağın Haluk Levent Acun Ilıcalı Esra Balamir
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 15:56:45. #1.15#
title