Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi

Antalya'da 4 kadın sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi, etraftaki erkekler ise kadınları ayırmak yerine kavgayı izledi. O anları cep telefonuyla çeken erkek bir vatandaş da, 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek kaydı sürdürmeye devam etti.