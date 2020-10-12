Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi

12.10.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:16
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi

Antalya'da 4 kadın sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi, etraftaki erkekler ise kadınları ayırmak yerine kavgayı izledi. O anları cep telefonuyla çeken erkek bir vatandaş da, 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek kaydı sürdürmeye devam etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu. Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi.

Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı. Kavganın alevlendiği sıralarda 'Allah Allah' diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek tepki gösterdi.

Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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