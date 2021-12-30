KOCAELİ (İHA) - Kadınlar korosu iki usta bestekarın eserlerini seslendirdi, kulakların pası silindi

KOCAELİ - Kocaeli'de yılın son haftasında gerçekleşen Türk sanat müziği konseri kulakların pasını sildi. Kadınların yer aldığı koroda Suat Sayın ve Coşkun Sabah'ın şarkıları müzikseverler ile buluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından yılın son haftasında Türk sanat müziği konseri düzenlendi. Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen yılın son konserinde iki önemli bestekar Suat Sayın ve Coşkun Sabah'ın en seçkin eserleri beraber ve solo olarak müzikseverlerle buluştu. Konsere yoğun katılım gösteren tüm müzikseverler konser boyunca eserlere eşlik etti. Konser sonunda TRT klarnet sanatçısı Tanju Erol'a, sunucu Yasemin Yılmaz'a ve şef Ayşen Cengiz'e çiçek takdim edildi.