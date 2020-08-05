Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
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Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi

Tuğba Ekinci, kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı ve Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür ettiği için tepki çeken fenomen Murat Övüç'e destek oldu.

05.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:31

DJ ve sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Pınar Gültekin cinayetinin ardından ortaya çıkan eski bir videosunda kadınlar hakkında söyledikleriyle de tepki çekmişti. Bu olay konuşulurken Övüç bu sefer de arasının iyi olmadığı Yeşim Salkım'a sahnede küfür etti. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi.

DARBE ÜSTÜNE DARBE

Kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı eleştirilen Murat Övüç, önceki gün Bodrum'da kadınlar tarafından yapılan eylemden kovuldu. Övüç'ün gündem olan olaylarının ardından Hande Yener, İzel, Nilüfer ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlere şarkılarını veren Altan Çetin ile Yazdığım, Hadi Hadi ve Çalkala gibi şarkıların sahibi Aslızen, Murat Övüç'e şarkılarını söylemeyi yasakladıklarını açıkladı.

İLK DESTEK TUĞBA'DAN GELDİ

Herkesin sert bir dille eleştirdiği fenomene ilk destek şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Övüç ile olan fotoğrafını paylaşan Ekinci, "O bizim neşemiz çok üzülüyor. Sapıkları ve kötü insanları savunacağını nasıl anlarsınız. Normal kadın erkek ilişkisi için söyledikleriyle ne alakası var, kadına şiddette bulunan aciz insanlarla. Çok üzülüyor ve ağlıyor" notunu yazdı.

Kadınlar hakkındaki söylemleriyle tepki çeken Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi

KADINLARIN EYLEMİNDE KOVULDU

Önceki gün Bodrum'da İstanbul Sözleşmesi için oturma eylemine girmeye çalışan Övüç, burada da tepkiyle karşılaşmış ve kadınlar tarafından alandan kovulmuştu. Maruz kaldığı duruma isyan eden Övüç ise bir kadınla tartışarak "Cahil" demişti.

Kadınlar hakkındaki söylemleriyle tepki çeken Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Haber Yorumları (8)
PAŞALI: Murat Övüç gibiler erkeğin pusudur.
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6.FİLO: Murat Övüç doğduğunda babası ne sevinmiştir erkek adamın erkek oğlu olur diye. . adama yazık oldu sevinci yarıda kaldı.
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VATANDAS: ya neler oluyor dünyaya iyice lut kavnine dönüyoruz kıyamet alametleri gerceklesiyor ve insanlar rabine şirk koşmaya başladı ALLAH korusun çok kötü şeyler yakındır
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