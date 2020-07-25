Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
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Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı

Konya'da bir marketin indirim gününde iki kadın düdüklü tencere almak için kavga etti. Cep telefonuyla kayda alınan o anlar, olay yerine gelen polisin ayırmasıyla son buldu.

25.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:25

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir marketin indirim gününde iki kadının düdüklü tencere alma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınları ancak olay yerine gelen polis ayırabildi.

TENCERE İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre, bir marketin indirim gününde ürünler arasında bulunan düdüklü tencereyi almak isteyen iki kadın arasında arbede yaşandı. Bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada yer aldı. Kadınlardan birisi aldığı düdüklü tencereyi yere koyarak üzerine kapanırken, diğer kadın üzerine çıkıp tencereyi almaya çalıştı. Bu sırada konuşan kadınlardan birisi, "Ben sabahtan beri geldim, bu kadın geldi aldı" derken, "Polisi çağırın" sesleri yükseldi.

Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, zor ayırdı

POLİS AYIRDI

Bir müşteri, "Ayıp değil mi" derken, bir başkası, "Abla, düdüklü tencere için birbirinizi böyle kırmaya değer mi" sorusunu yöneltti. Alttaki kadının elinden düdüklü tencereyi alırken, markete polisler geldi. Polisler kadınları ayırırken, kadınlardan biri marketten çıkarıldı. Kadınların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (16)
SÜMBÜLLÜ DEDE: Güllük gülistanlık herkesin bizim ekonomimizi kıskandığı bir zamanda başörtülü bacıların kavgası hoş olmamış. Internetten ısmarlasanıza 1500 lira emekli aylığı neyinize yetmiyor
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SERDAR: Düdüklü patladı
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YUSUFCUK: Vay benim hemşerilerim. Keşke tek kavgamız bu olsun. Bir Konyalı olarak seviyorum memleketimin insanlarını. Ablalarımız komik bir durum ortaya çıkarmış ama Burada marketin de kabahati olabilir. Daha bana nasip olmadı indirimde bir ürün reklamlarda görüyorum sadece markete gittiğimde yok oluyor insanlar daha önceden mi sıraya giriyor bilmiyorum. Hiç öyle kavga edemem her şey nasip kısmet. Bence ürünün ucuz olması önemli değil kaliteli olması önemli. O düdüklü ucuz olabilir ama kaliteli mi acaba?
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