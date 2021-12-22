Kadınlar birlik oldu şimdi siparişlere yetişemiyor

MALATYA (İHA) - Malatya'da kadınlar bir araya gelerek kooperatif çatısı altında birleşerek yufka üretimine başladı. Makineli sisteme geçerek üretim yapan kadınlar, siparişlere yetişemiyor.

Malatya'da yaşayan ev kadınları geçen yıl Kadın Girişim Kooperatifi kurarak, kooperatif çatısı altında birleşti. Birlikte hareket eden kadınlar hem girişimcilik, hem üretim marifetlerini sergiliyerek, aile bütçekilerine katkı sağlıyor. Kooperatif Başkanı Ayşe Uzun Kayış, Malatya'da yufkacılıktan gelen 7 kurucu kadınla birlikte olup, unlu mamuller ile ekonomiye katkıda bulunmaya başladılar. Kayış, hem aile bütçelerine katkıda bulunduklarını, hem de vatandaşların doğal ekmek yemelerine sebep olduklarını belirterek, "Kooperatifleşmenin sayesinde bir araya geldik ve yufka üretimine başladık. Ayrıca erişte yapıyoruz. Siparişlere yetişemeyince makineleştik ve yufkalarımızı artık el değmeden üretiyoruz. Üretim kapasitemiz günlük 7 bin ekmek oldu. Bu rakamı elde yaparak sağlamamız imkansızdı. Bir hayalimiz gerçek oldu" ifadelerini kullandı. Resmi kurum ve kuruluşların güvenini kısa sürede kazandıklarına dikkat çeken Kayış, "Onların yaptığı incelemeler ve denetimlerde tam puan aldık. Tutulan olumlu raporlar neticesinde ilde ihracatçılar birliğine kayıt yaptıran ilk kadın girişim kooperatifi olduk" dedi.

Kayış, "Ticaret Bakanlığı'nın hibe desteğinden, iki projeden faydalandık, makina ekipman ve teknik personel desteği alarak işe başladık ve günden güne büyüdük. Yolumuzu açan bizi yalnız bırakmayan ve kadınlara destek veren Cumhurbaşkanımı Tayı Erdoğan'a minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Emine Erdoğan'ı da kadın kooperatifimize davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA