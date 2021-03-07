Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
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Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü

07.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:25
Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri (ATASEM), ücretsiz meslek ve sanat kursları ile kadınları üretime teşvik ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri (ATASEM), ücretsiz meslek ve sanat kursları ile kadınları üretime teşvik ediyor. Kurslar sayesinde öz güvenleri gelişen kadınlar el emeği ürünleriyle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) Kursları meslek ve el becerileri kursları ile kadınlara destek oluyor. Takı tasarımdan, güzellik ve saç bakımına, hediyelik eşya yapımından, dikiş-nakışa onlarca kursta eğitim alan kadınlar, öğrendiklerini üretime dönüştürerek, ekonomik hayata dahil oluyor. Ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar güçlerini göstermenin mutluluğunu yaşıyor.

"Aile bütçesine katkı"

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ATASEM Manavgat Kurs Merkezi'ne kaydını yaptıran Dilek Elibol, "Bebek Odası Hazırlama Kursu'na katılıyorum. Aldığım kurs sayesinde bebek odası hazırlama teknikleri ve becerileri elde ettim. Pandemi süreci başlayınca maske üretimi yaparak aile bütçeme katkı sağladım" diye konuştu.

"Atölye açtık"

ATASEM Lara Kurs Merkezi'nde takı tasarım kursuna katılan Vildan Aratlar "Evde hamur işleri yiyip oturan bir hanımdım. ATASEM ile hayatım değişti. ATASEM kursundan mezun olduktan sonra üç arkadaş çok güzel bir atölye açtık. Sanat Sokağı'ndaki standımızda ürünlerimizi satıyoruz. Emekli olduktan sonra bir şeyler yapabilmenin, üretebilmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

"ATASEM sayesinde meslek sahibi oldular"

ATASEM'in ücretsiz meslek edindirme kurslarını tamamlayan kadınlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak, meslek hayatlarına ilk adımı atıyor. Alanya ATASEM Kurs Merkezi'nde Saç Bakım Hizmetleri ve Kuaförlük kursunu başarıyla tamamlayan dört kadın kursiyer ustalık, kalfalık ve çıraklık sınavını başarıyla tamamlayarak Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgelerini aldı. Selda Peri, Sibel Dinler, Feruzan Ceylan, Aslıhan Aslan meslek sahibi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, usta öğreticilik belgeleriyle göreve başlayacakları anı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi. - ANTALYA

Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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