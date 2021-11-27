Kadının hukuksal hakları hakkında bilgi aldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadının hukuksal hakları hakkında bilgi aldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadının hukuksal hakları hakkında bilgi aldılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler personellerine avukat tarafından kadının hukuksal hakları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler personellerine avukat tarafından kadının hukuksal hakları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirirken kurum içi eğitimlerini de almayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında Düzce Barosu tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personellerine eğitim verildi. ŞÖNİM hizmeti alan kadınların da katıldığı eğitimde Düzce barosu avukatlarından Avukat Zeynep Arıcı kadınlara hukuksal hakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title