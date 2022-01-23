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Kadının çantasını çalan kapkaççılar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 10 Ocak'ta saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Y.T. (34) isimli kadının arkasından yaklaşan motosikletli 2 kişiden 1'i, omzundaki çantayı aldı. Çantasında bir miktar para, kredi kartları ve kimliği olan kadın, hızla uzaklaşan kapkaççıların arkasından koştu ancak yakalayamadı. Çevredekilerden yardım isteyen H.T.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucu şüphelilerin mala zarar verme ve taksirle yaralama suçlarından kaydı olan B.S. (24) ile arkadaşı U.K. (20) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Şakirpaşa Mahallesi'nde aynı motosikletle seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını itiraf ederken, parayı harcadıklarını söylediler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S. ile U.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kadının çantasını çalan kapkaççılar tutuklandı

Kadının çantasını çalan kapkaççılar tutuklandı

Kadının çantasını çalan kapkaççılar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Seyhan, Polis, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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