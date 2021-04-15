Kadına şiddet her yerde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadına şiddet her yerde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da pırpır tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yanındaki genç kadını darp eden şahıs kameraya yakalandı.

Bursa'da pırpır tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yanındaki genç kadını darp eden şahıs kameraya yakalandı. 2 kişi olaya müdahale edip genç kadını darp edilmekten kurtardı.

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Beşyol kavşağında bir kadına şiddet anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Pırpır diye tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yolculuk eden bir çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti durduran erkek, yanındaki genç kadının yüzüne vurmaya başladı. Yüzüne art arda 2 kez darbe alan kadın çaresizce yüzünü öne eğerken, saldırgan şahıs "kaldır kafanı" diye bağırmaya devam etti.

Bu sırada olaya şahit olan iki kişi motosikletin yanına giderek müdahale etti. Kişilerin uyarması üzerine yanındaki kadına şiddet uygulamayı bırakan şahıs motosikleti çalıştırıp gözden kayboldu. - BURSA

Kadına şiddet her yerde
Kadına şiddet her yerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hazal Kaya Burak Deniz
Spor Arda Turan Metin Oktay Bülent Uygun Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadına şiddet her yerde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:44:47. #1.14#

title