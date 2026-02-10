AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Reges Elektrik arasında geçen yıl imzalanan 'Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü' yenilendi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; 'Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü' ile enerji sektöründe kadın istihdamının artırılması ve temsiliyetinin güçlendirilmesinin yanı sıra kadınların bilgi, deneyim ve yenilikçi bakış açısıyla geleceğin enerjisini şekillendiren, kadın iş birliği ağlarının da oluşmasına imkan sunan kapsayıcı bir ekosistem oluşturulacak. Bu kapsamda, Kadınlar için Enerji Okulu'nun 2'nci döneminde hibrit eğitim ile programın Türkiye'nin dört bir yanına yaygınlaştırılarak, güçlendirme atölyeleri ile kadınların teknik ve kişisel yetkinlikleri artırılarak, kadınların profesyonel ağları ve sektörel etkileri güçlendirilecek. Söz konusu protokol, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve Reges Elektrik Finans İşleri Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören tarafından imzalandı.