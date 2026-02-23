Üniversite mezunu kadın, otomotiv sektöründe kendi işini kurdu

ANKARA'da üniversite mezunu Sibel Akın (40), uzun yıllar oto servislerinde hasar danışmanı olarak görev yaptıktan sonra otomobillere olan merakı sayesinde kaporta boyacılığına başladı. Sanayide 'Sibel Usta' olarak tanınan Akın, kendi araç bakım servisini açarak, 7 kişiye istihdam sağladı.

Kentte yaşayan Sibel Akın, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra oto servislerinde hasar danışmanı olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllar bu sektörde çalışan Akın ardından otomobillere olan ilgisi nedeniyle 10 yıl önce kaporta boyacılığına başladı. Akın, birçok serviste çalışarak, sanayide 'Sibel Usta' olarak tanındı. Daha sonra Başkent Sanayi Sitesi'nde kendi araç bakım servisini açan Sibel Akın, burada kaporta boyacılığına devam edip, 7 kişiye istihdam sağladı.

'KADINLARIN ELLERİ DAHA YATKIN'

Akın, ayda tek başına 30 otomobilin kaportasını boyadığını belirterek, "Yaklaşık 7 sene önce dükkanımı açtım. Dükkan açtıktan sonra boya ve kaporta tamiri işinden keyif aldığım için kendimi geliştirdim. Şu anda servisteki araçların boya işlemleri ile hala ben ilgileniyorum. İşlemler benim elimden çıkıp, müşterilere teslim ediliyor. Buranın yönetimi de bende. İlk başta, 'Bu işi bayan yapamaz, buna erkek gücü lazım' dediler. Sonradan işimde kendimi gösterdikçe 'Bu işi bayanlar da yapabilir' dediler. Bence kadınların elleri bu konulara daha yatkın. Çünkü kadınlar işlerini yaparken daha titiz ve daha güzel yapıyorlar" diye konuştu.

'HİÇ KIYASLAMADILAR'

Oto sanayide çalışanların erkek ağırlıklı olduğunu ancak herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyen Akın, "İş yerinde yeri geldiği zaman bana patronları gibi, yeri geldiği zaman da kardeşleri ve ablaları gibi davranıyorlar. Neticede biz hepimiz iş ortağıyız. Burada işimizi temiz çıkartmak zorundayız. O yüzden ekip halinde çalışıyoruz ve hiçbir problemimiz yok. Gelen müşterilerimiz, 'Buranın sahibi siz misiniz? Burayı işletmek zor olmuyor mu? Bu kadar iş yüküyle nasıl başa çıkabiliyorsunuz?' diye soruyorlar. Tecrübelerimi görerek şaşkınlık yaşıyorlar ama yaşamasınlar. Teslimattaki araçlarımda çok fazla problem yaşamadım. Tabii ki insanız ve hata yapabiliriz ama yapılan işler genelde beğeniliyor. Yaptığım işi erkeklerin yaptığı işler ile hiç kıyaslamadılar. Kendime güvendiğim için bir erkeğin, beni başka bir erkekle kıyaslamasına izin vermedim. Diğer yandan burada çalışan erkekler de konuşmalarına ve tavırlarına daha çok dikkat ediyorlar. Bana saygı gösteriyorlar; önemli olan saygı zaten" dedi.

'İYİ Kİ BU SEKTÖRE GİRMİŞİM'

Gelecekte daha büyük bir işletme kurma hayalinin olduğunu belirten Akın, "Bu hayalim gerçekleştikten sonra hemcinslerimin benimle birlikte çalışabilecekleri bir istihdam ortamı yaratmak istiyorum. Kadınların kendilerine güvenmelerini istiyorum. Kaporta ustalığını erkek egemen bir toplumun yapabileceği iş olarak değil de bu işe bayanların da girebileceği bir iş olarak düşünmelerini istiyorum. Zaten sanayide şu anda bayan işletmecilerin sayıları da yavaş yavaş artıyor. Yaptığımız işlerle alakalı güzel yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Şu anda 7 kişi çalışıyoruz. Servisimizde kaporta, boya, mekanik işlemleri yapılıyor. Kadınlar, bu işi bir 'erkek işi' olarak görmesinler. Yeteneklerinin olduğuna eminim. Benim geçmişte bir avukatlık hayalim vardı ama 'İyi ki bu işi yapmışım' diyorum. İyi ki de bu sektöre girmişim ve böyle devam ediyorum. Ailem de eminim benimle gurur duyuyordur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı