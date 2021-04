Kadın sürücü çalınan aracının peşinden metrelerce böyle koştu

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, gözüne kestirdiği kadın sürücünün aracını saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Kadın sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, araca binip kaçarken, peşinden koşan sürücüyü de metrelerce sürükledi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 HC 3642 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Aynur Artık (50), bir yakınlarının nişan cemiyetine katılmak üzere düğün salonunun önüne geldi. Artık, burada aracından inerek arkada bulunan araçtaki kızıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada yaklaşık 20 metre uzaktan durumu seyreden kimliği belirsiz bir şüpheli, Artık'ın park halindeki aracına gelerek direksiyon koltuğuna oturdu ve aracı çalıştırdı. Aracının hareket ettiğini fark eden Aynur Artık, aracının kapısına tutundu ancak, şüpheli durmayarak Aynur Artık'ı metrelerce sürükledi. Fenalaşan Aynur Artık, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını takibe alarak şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Öte yandan yaşanan panik anları, güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Yaşanan olayın ardından İHA mikrofonlarına konuşan Aynur Artık, "Tahmin ediyorum ki arabada 4 kadın olmamızdan kaynaklı bizleri takip ederek aracı gözüne kestirdi. Araçtan inmemizle birlikte arabaya biniyor ve aracı çalıştırıp kaçıyor. Peşinden koşup, kapıyı tuttum ancak durmadı ve beni sürükledi. Aracımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Aracımızla tehlikeli işler yapılıp başka bir suça karışmasından endişe ediyoruz" diye konuştu.

