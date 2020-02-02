Kadın oyunculardan Aslı Bekiroğlu'na destek mesajı

02.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:41







Siber zorbalığa ve suça maruz kalan Aslı Bekiroğlu'na aralarında Aslı Altaylar, Merve Çağıran, Burak Altındağ, Hazar Ergüçlü, Afra Saraçoğlu, Özge Gürel, Aybüke Pusat, Selin Şekerci, Demet Özdemir, Aslı İnandık, Türkü Turan, Melisa Şenolsun gibi oyuncular sosyal medya hesaplarından destek mesajları geldi. Destek mesajlarında bir insanın düşeceği durum düşünülmeden bilgisayar başında fotoğraf paylaşıp yargılayanlara tepki gösterildi.

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu ileri sürülen müstehcen fotoğraf ve videoların dün internete sızdırılması ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından oyuncudan ilk açıklama geldi.





Dün gün boyu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında olan Aslı Bekiroğlu akşam saatlerinde sessizliğini bozdu ve özel fotoğraflarının paylaşılıp yayılması hakkında nöbetçi savcılık aracılığıyla hukuki işlemlerin başladığını duyurdu.& ;







İşte ünlü oyuncuların destek mesajları..