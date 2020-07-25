Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi

Amerikalı TV muhabiri Victoria Price, bir izleyiciden gelen mesaj sonrası yaptırdığı kontrolde kansere yakalandığını öğrendi.

25.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:36

Televizyon kanalı NBC'de muhabir olarak görev yapan Victoria Price, kendisine gönderilen e-posta'yı okuduğunda hayatı değişti. Dikkatli izleyici, haberleri sunduğu sırada Victoria'nın boynundaki şişliği fark etmişti. Bu şişliğin ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabileceğini düşünen kadın izleyici, Price'a bir e-posta gönderdi.

HEMEN TEDAVİYE BAŞLANDI

Mesajı dikkate alan Price, doktora gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Yapılan kontroller sonucunda kansere yakalandığını öğrendi. NBC'nin aktardığına göre tiroid kanseri olduğunu öğrenen Victoria, zaman kaybetmeden tedavi olmaya başladı.

"BANA KENDİ BOYNUMU HATIRLATIYOR"

Dikkatli izleyicisinin kendisine attığı mesahı, sosyal medya hesabından da paylaşan kadın muhabir, ona minnettar olduğunu söyledi. Victoria'ya gönderilen mesajda şu cümleler yer alıyordu: "Merhaba, az önce sizi haberlerde izledim. Beni endişelendiren şey boynundaki yumru. Lütfen tiroidini kontrol ettir. Bana kendi boynumu hatırlatıyor. Benimki kanser çıkmıştı. Kendine iyi bak."

Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi

HERKES BİLİNÇLENSİN DİYE PAYLAŞTI

Öte yandan Victoria, bu ender görülen kanser türü hakkında insanları daha fazla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için bu paylaşımı yaptığını belirtti. Uzmanların açıklamasına göre, ender görülen tiroid kanseri çoğunlukla 20'li ve 30'lu yaşlardaki kadınlarda görülüyor.

Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi

"BİRBİRİMİZE İYİ BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Kendisine bu mesajı gönderen kişinin, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen hassas ve düşünceli davrandığını anlatan muhabir, ona minnettar olduğunu belirterek "Dünya çok zorlu bir yer haline geldi. Birbirimize iyi bakmamız gerekiyor" dedi.

Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü Güncel
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı 3. Sayfa
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı 3. Sayfa
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mensur Işık Özlem Zengin Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Türk Muğla Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 16:20:19. #1.15#
title