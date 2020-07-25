Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Amerikalı TV muhabiri Victoria Price, bir izleyiciden gelen mesaj sonrası yaptırdığı kontrolde kansere yakalandığını öğrendi.

Televizyon kanalı NBC'de muhabir olarak görev yapan Victoria Price, kendisine gönderilen e-posta'yı okuduğunda hayatı değişti. Dikkatli izleyici, haberleri sunduğu sırada Victoria'nın boynundaki şişliği fark etmişti. Bu şişliğin ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabileceğini düşünen kadın izleyici, Price'a bir e-posta gönderdi.

HEMEN TEDAVİYE BAŞLANDI

Mesajı dikkate alan Price, doktora gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Yapılan kontroller sonucunda kansere yakalandığını öğrendi. NBC'nin aktardığına göre tiroid kanseri olduğunu öğrenen Victoria, zaman kaybetmeden tedavi olmaya başladı.

"BANA KENDİ BOYNUMU HATIRLATIYOR"

Dikkatli izleyicisinin kendisine attığı mesahı, sosyal medya hesabından da paylaşan kadın muhabir, ona minnettar olduğunu söyledi. Victoria'ya gönderilen mesajda şu cümleler yer alıyordu: "Merhaba, az önce sizi haberlerde izledim. Beni endişelendiren şey boynundaki yumru. Lütfen tiroidini kontrol ettir. Bana kendi boynumu hatırlatıyor. Benimki kanser çıkmıştı. Kendine iyi bak."

HERKES BİLİNÇLENSİN DİYE PAYLAŞTI

Öte yandan Victoria, bu ender görülen kanser türü hakkında insanları daha fazla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için bu paylaşımı yaptığını belirtti. Uzmanların açıklamasına göre, ender görülen tiroid kanseri çoğunlukla 20'li ve 30'lu yaşlardaki kadınlarda görülüyor.

"BİRBİRİMİZE İYİ BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Kendisine bu mesajı gönderen kişinin, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen hassas ve düşünceli davrandığını anlatan muhabir, ona minnettar olduğunu belirterek "Dünya çok zorlu bir yer haline geldi. Birbirimize iyi bakmamız gerekiyor" dedi.