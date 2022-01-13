Kadın Meclisi Üyelerine Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Konferansı

Bu kapsamda kadın meclisi üyelerine "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" konulu bir konferans düzenlendi.

MABESEM Konferans Salonu'nda düzenlenen programa kadın meclisi üyeleri ve konferanslarını sunmak geleneksel tıp alanında çalışmaları olan Aile Hekimi Dr. Zekeriya Özmen katıldı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, tıp alanının sadece doktora gitmek olarak değil daha farklı alanlardan da ele alınması gerektiğini vurgulayarak, günümüzde bitkiler ve ilaçlarla yapılan tedavilerin olduğunu bunların araştırılması gerektiğini ve toplum olarak bu konularda bilinçlenilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Zekeriya Özmen, geleneksel tıp ile modern tıp arasındaki farka değinerek, geçmişte uygulanan tedavilerin günümüze uyarlanmış haline geleneksel tıp, tedavide cerrahi işlem ve ilaç tedavilerinin yapıldığı kısma da modern tıp olarak adlandırıldığını söyledi.

Vücudumuzda 300'den fazla noktanın bulunduğunu ve bu noktaların enerji/ fizik bedenimizi oluşturduğunu belirten Özmen, içimizde akan enerjinin tüm vücudumuzu sarıp sarmaladığını, ayaktan başa baştan ayağa kadar akan enerji kanallarının olduğunu vurguladı.

Kâinatta olan her şeyin insanda da var olduğunu ifade eden Özmen, " İnsanda damarlar vardır, kâinatta dereler vardır. İnsanda sinirler içinde elektrik akımı vardır, kâinatta elektrik kabloları vardır. İnsanda akciğer vardır, kâinatta ormanlar vardır. Bunlar bizde olduğu için kâinatta vardır aslında" dedi.

Programın sonunda kadın meclisi Dr. Zekeriya Özmen'e konu ile alakalı sorular sorarak vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ettiler.

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