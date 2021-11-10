Kadın Meclisi Urfa'da

ŞANLIURFA (Bültenler) - Bu kapsamda Kadın Meclisi üyeleri Şanlıurfa iline günübirlik bir gezi programı düzenledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, kadınlara sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, kadınların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla gezi programını düzenlediklerini söyledi.

Bulut, Şanlıurfa ilimizin manevi anlamda insanları huzura erdiren bir il olduğunu söyleyerek,"Bugün burada Şanlıurfa'nın güzelliklerini yakından tanıma imkânı bulduk. Yaşam biçimleri, gelenek ve görenekleri, yemekleri hakkında daha detaylı bilgiler edindik. Eski ve yeni yaşam tarzları arasında bir sentez yapma fırsatımız oldu. Bizlere bu imkânları sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın Meclisi üyeleri günübirlik Şanlıurfa gezisinde Balıklıgöl, Aynzeliha Gölü, Eyüp Peygamber Makamı ve Camisi, Halil-ür Rahman Cami, Reji Kilisesi, Tarihi Şanlıurfa Çarşıları, Şanlıurfa Kent Müzesini gezdiler.

Düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti ifade eden Kadın Meclisi üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

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