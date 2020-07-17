Kadın kuaförün 10 metrekarelik dükkandan Avrupa birinciliğine uzanan başarı hikayesi Kadın kuaförün 10 metrekarelik dükkandan Avrupa birinciliğine uzanan başarı hikayesi Mardinli kadın kuaför saç ve makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu Güneydoğu kadınının Avrupa'ya uzanan başarısı Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan kadın kuaförü Hatice Özkan, Arnavutluk Tiran'da 17...

Kadın kuaförün 10 metrekarelik dükkandan Avrupa birinciliğine uzanan başarı hikayesi

Mardinli kadın kuaför saç ve makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu

Güneydoğu kadınının Avrupa'ya uzanan başarısı

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan kadın kuaförü Hatice Özkan, Arnavutluk Tiran'da 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen İnternational Cup 2020 yarışmasında saç ve makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu. Sahnede birincilik kupasını alan Özkan Türkiye bayrağını gururla açtığını söyledi.

Savur'da evinin küçük bir odasında maddi kazanç beklemeden genç kızları mutlu etmek için saçlarını yapan Hatice Özkan eğitim almadan kendi çabalarıyla kuaförlük mesleğine adım attı. Hatice Özkan, hayalini gerçekleştirmek için 17 Şubat'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen İnternational Cup 2020 yarışması elemelerine katıldı. Özkan burada derece elde ederek dünya çapında 17 ülke kuaförlerinin katıldığı yarışmada bireysel olarak makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu.

Başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Özkan, "Küçücük bir odam vardı benim. Orada bir fön, bir tarak gelen kızların saçlarını maddi bir şey kazanmadan, kızları mutlu etmek için yapıyordum. Sonra baktım gerçekten güzel yapıyorum ve beğeniliyor. Gelinler falan gelmeye başladı. Hiçbir eğitim almadan zaten Savur gibi bir yerde eğitim alma imkanımız yok. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Bana hedeflerimi sordukları zaman ben Türkiye'yi temsilen gidip şampiyonluğu alıp geleceğim diyordum. Bu sadece hayaldi" dedi.

"O sahnede Türk bayrağını açmak gerçekten ayrı bir gururdu"

Tek hayalinin Türk bayrağını sahnede dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Özkan, "Başkanımızla tanıştım, lansman toplantısına katıldım, seçmeler oldu. Allah'a şükürler olsun takıma alındım. Takımla birlikte Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittik. 17 ülkeden katılımcılar olmuştu ve bu ülkeler ciddi anlamda çok güzel hazırlanmıştı. Çok şaşırdım çünkü o kadar büyük bir organizasyon beklemiyordum. 17 ülke arasında bireysel olarak şampiyonluğu aldım. Takımla birlikte Türkiye'ye ikinciliği getirdik. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Tek hayalimi gerçekleştirdim. O sahnede Türk bayrağını açmak gerçekten ayrı bir gururdu" şeklinde konuştu.

İzmir'den Savur'a kuaföre gelen müşteri var

Türkiye'nin değişik illerinden müşterilerinin olduğunu anlatan Özkan, "Batman'dan gelen, Mardin'den gelen, Diyarbakır'dan gelen oluyor. Tabi Serpil hanım İzmir'den geldi. Sağ olsun saçını yaptırmak için buraya geliyor. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu. İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonluğuna çok güzel hazırlanıp katılmayı düşünüyorum. Avrupa şampiyonluğumu dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Saçının dip boyasını yapmak için İzmir'den Savur'a geldi

İzmir'den dip boyasını yapmak için Savur'a geldiğini kaydeden Serpil Çubukçuoğlu, "Hatice hanımla tanışmamız 6 yıl önce oldu. Ben burada görev yapıyordum. Aynı zamanda hemşireyim. 6 yıl sonra yolum İzmir'e düştü. Maalesef İzmir'de tatmin olabileceğim bir kuaför yoktu. Ara ara geliyorum size denk geldik. Her zaman dip boyamı ve röflemi ona yaptırıyorum. Çok memnunum. Aynı zamanda sosyal projelerine destek oluyoruz. Daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA