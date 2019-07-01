Muratpaşa Belediyesi'nin, Türkiye'de kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerini bir araya getirdiği Kadın Kooperatifleri Festivali, Antalya'nın sevilen sesi Onur Nugay konseriyle sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Haziran'da başlayan ve Türkiye'nin en büyük kadın kooperatifleri buluşmasına ev sahipliği yapan 2'nci Kadın Kooperatifleri Festivali, sona erdi. Festivalin kapanış konserinde Antalya'nın sevilen seslerinden Onur Nugay sahne alırken Muratpaşa Kent Meydanı'nı dolduran kent sakinleri de Nugay'ın söylediği şarkılarla dans ederken zaman zaman duygusal anlarda yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlendiği ve 5 gün boyunca Muratpaşa Kent Meydanı'nda devam eden festivale Türkiye'nin dört bir yanından 54 kadın kooperatifi katıldı. Kooperatifler, kent meydanında kurdukları stantlarda hem ürünlerini tanıtırken hem de satış yaptı. Aynı zamanda bir sempozyumun ve iyi örneklerinin tartışıldığı atölye çalışmasının da gerçekleştirdiği festivalde her akşam bir konser düzenlendi. Açılış gecesinde Pamela'nın sahne aldığı festivalde sırasıyla Yasemin Göksu, Nilüfer Sarıtaş, Ömür Gedik konser verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA