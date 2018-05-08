Kadın Kaymakam, Jandarma Kontrol Noktasında Farkındalık Oluşturdu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Karayolları ve Trafik Güvenliği Haftası" nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın yine farkındalık oluşturdu.

Salıpazarı ilçesinde Karayolları Güvenlik Haftası nedeniyle Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca yaptırılan pankart Bereket İlkokulundan bir grup öğrenci tarafından jandarma kontrol noktasında İlçe Kaymakam Hilal Küsmez Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Özden ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş'ın da katılımı ile açıldı.

Jandarma yeleği giyen öğrenciler Çarşamba jandarma ve polis trafik ekipleri ile birlikte trafik kontrolü uygulaması yaptılar. Öğrencilere İlçe Jandarma Komutanlığınca özel olarak hazırlanan hediyeler verildi. İlçe Kaymakamı daha sonra öğrenci, görevli personel ve sürücülerle haftanın önemi ile ilgili bir sohbet gerçekleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler Kaymakam ve Jandarma Komutanına teşekkür ederek uygulama noktasından ayrıldı. - SAMSUN