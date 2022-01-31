Kadın hırsızlar kameraya yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir eve giren 2 kadın hırsız, kameraya yakalandı.

Olay Cumhuriyet Mahallesi Aytaşı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Emre Kandemir'e ait daireye giren 2 kadın hırsız, 50 bin lira tutarındaki altın ve parayı çaldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda şüphelilerden biri daire kapısının önünde gözcülük yaparken, diğerinin eve girdiği görülüyor. Eve giren kadın hırsız, kameranın görüş açısında olmayan odaları dolaştıktan sonra, kapı girişinin yan tarafında bulunan çamaşır odasına giriyor. Şüpheli burada bulup çaldığı altın ve paraların yanı sıra parfüm şişelerini de yanına alıyor. Elindeki poşeti kapı önünde bekleyen diğer şüpheliye veren kadın, ardından portmantoda bulunan montların cebini kontrol ediyor. Bir kez daha evin diğer odalarını kontrol eden şüpheli, dışarıdan geldiği anlaşılan ses üzerine koşarak evden uzaklaşıyor. Yapılan incelemede, evden 50 bin lira tutarındaki altın ve para ile parfüm ve deterjan çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.