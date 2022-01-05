Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı - Haberler
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Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Arjantin'de Mariel Suarez isimli kadın hakim cinayetten müebbet hapis cezası alan bir mahkumla kaldığı hücrede öpüşürken kameralara yakalandı. Görüntü ülkede büyük infial yarattı.

Arjantin'in Comodoro Rivadavia şehrinde hakim Mariel Suarez, skandal bir olaya karıştı. Kadın hakim, cinayet nedeniyle müebbet hapis cezası alan Christian Mai Bustos adlı mahkum ile kaldığı hücrede öpüşürken görüntülendi.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRİP GİRMEDİKLERİ SORUŞTURULACAK

Söz konusu olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasından sonra hakim hakkında soruşturma açıldı. Christian ile hücresinde öpüşürken görüntülenen hakimin, mahkumla cinsel ilişkiye girip girmediği dair ipuçları aranacak. Mariel'in ağır ceza alması bekleniyor.

Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı

MÜEBBET KARARINA İTİRAZ ETMİŞ

Kadın hakim Mariel, Christian'ın müebbet cezası aldığı kurulda görev alıyordu. Tüm üyeler müebbet cezayı onaylarken Mariel ise cezanın düşürülmesini söyleyip karara itiraz etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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