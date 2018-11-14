"Kadın Dilinden Masallar" 18 Kasım'da Cep Sahne'de...

Zamanı ve yazarı bilinmeyen, farklı dil ve kültürlerin harmanlandığı masallardan oluşan '

Her ay düzenli olarak sahnelenecek "Kadın Dilinden Masallar" performansının ilk gösterisi 18 Kasım Pazar günü saat 20.00'de İstanbul Ortaköy'de yer alan Cep Sahne Kırmızı Salon'da seyirciyle buluşacak. Özden Dilek Karakışla, günümüzde insana dair çıkmazları, özlemleri, korkuları, kaybedilmiş duyguları, Japonya'dan, Fransa'dan, Kuzey Avrupa'dan, masallarla seyirciye anlatmayı hedefliyor. Masalların ortak noktası, anlatıcısının bilge kadınlar olması.

Karakışla'nın "masal" anlatmaya başlaması,ortaokul yıllarına uzanıyor. Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken yatakhanede arkadaşlarına özgün hikayeler anlatan Karakışla, Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken, Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda hayatının özgürleşme kanallarından biri olarak tanımladığı çeşitli tiyatro oyunlarda oynadı.

Üniversite yıllarından sonra 25 yıl reklam ve iletişim sektöründe üst düzey olarak çalıştıktan sonra yeniden buluştuğu tiyatro serüveni için Özden Dilek Karakışla"Anlattıkça, oyunculuk yaptıkça daha iyi yaşadığını, ruhunun zenginleştiğini fark ettiğini söylüyor. "Anlatılmayan hiç bir şey yaşanmıyor ve unutuluyor. Ve de en önemlisi, hikaye anlattıkça, benim hiç anlatacak hikayem yok diyen bir çok insanın yaşarken fark etmediği, özünde bilgelik içeren kendi hikayelerini ve kendilerini masallar sayesinde keşfetmelerini gördüm. Karakışla, gündelik hayatın hiç sıradan olmadığını, aslında en etkili hikayelerin anlarla dolu olduğunu ve en önemlisi bunların farkında olarak yaşanması gerektiğini vurgulayarak, "Masallar aslında bahane. Bazen masallardaki en sade, en naif, en gerçeküstü hikâye, bizi tetikler, unuttuğumuz duygularla, kendimizle yeniden buluşmamıza yardımcı oluyor" diyor.