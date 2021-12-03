Kadın cinayetlerine avukatlardan tepki

ANTALYA (DHA) - TÜRK Hukuk Enstitüsü üyesi avukatlar, kadın cinayetlerine tepki için Antalya Adliyesi önünde basına açıklama yaptı. Açıklamayı enstitü üyesi Avukat Arzu Çetin yaparken, diğer tüm katılımcı avukatların erkek olması dikkat çekti.

Türk Hukuk Enstitüsü üyesi avukat Arzu Çetin, yaptığı açıklamada, Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın ne ilk, ne de son olacağını belirterek, "Kadın cinayetleri bireysel değil, toplumsal bir sorundur. Sosyolojik, ekonomik, pedagojik sebeplerden maalesef binlerce canımızı kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz" dedi.

Avukat Arzu Çetin'in yaptığı basın açıklamasına katılan tüm avukatların erkek olması dikkat çekti.