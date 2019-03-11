Kadın Cinayeti Davasında, Emlakçıya Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 9 yıl önce kaybolduktan sonra Foça'da ormanlık alanda cesedi bulunan Mürüvvet Yaradılmış (55) cinayetiyle ilgili, tutuklu sanıklar emlakçı Ömür Gül (34), onun eski eşi Şermin Kalafat (27) ve öldürülen kadının oğlu tutuksuz sanık Okan Y.'nin (33) yargılanmasına devam edildi. Savcı, Yaradılmış'ın oğlu için beraat, emlakçıya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, onun eski eşi için ise 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

Çiğli'de Mürüvvet Yaradılmış, 23 Haziran 2010 tarihinde, iddiaya göre, en son emlakçı Ömür Gül ile görüştükten sonra ortadan kayboldu. Yaradılmış'ın cesedi 8 yıl sonra Foça'daki ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında Mürüvvet Yaradılmış'ın en son, bir süre önce evlerini satan ve ardından da yeni bir ev almak için görüştüğü emlakçı Ömür Gül ve onun eski eşi Şermin Kalafat tutuklandı. Gül ve Kalafat ile öldürülen kadının oğlu Okan Y. hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Ömür Gül, Şermin Kalafat ve tutuksuz sanık Okan Y. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıklardan Gül hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Kalafat hakkında 'tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, öldürülen kadının oğlu için ise beraat talebinde bulunurken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanıklar ve avukatları ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının süre talebini kabul ederken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İzmir

Kaynak: DHA