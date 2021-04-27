Kadıköy'ün korkulu rüyası 'bıçaklı hamile gaspçı' böyle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'ün korkulu rüyası 'bıçaklı hamile gaspçı' böyle yakalandı

Kadıköy'ün korkulu rüyası 'bıçaklı hamile gaspçı' böyle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'deki vatandaşları bıçakla gasp ederek korkulu anlar yaşatan hamile kadın yakalandı.

Kadıköy'deki vatandaşları bıçakla gasp ederek korkulu anlar yaşatan hamile kadın yakalandı. Genç kadının yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde "Cinlerim var" diyen kadın, mahkeme kararınca ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

Kadıköy'de mini etek ve tişört ile gezen, ellerinde ise örümcek ve ağ dövmesi olan Cezayir uyruklu 22 yaşındaki S.N.E.K. isimli şahıs, vatandaşların yanına yaklaşarak önce birkaç dilde farklı cümleler kurdu ardından ise belinde taşıdığı bıçakla saldırıya geçti. İddiaya göre ise, son olarak Kadıköy Yeldeğirmeni, Ali Kalfa Sokak'ta oturan iki genç kızın yanına yaklaşan S.N.E.K., genç kızlardan telefonlarını vermelerini aksi takdirde ise kendilerini öldüreceğini söyleyerek saldırıya geçti.

"Cinlerim var"

Genç kızların yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.N.E.K.'yi bir apartman girişinde saklandığı esnada kıskıvrak yakaladı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde "Cinlerim var" diyen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kadıköy'ün korkulu rüyası 'bıçaklı hamile gaspçı' böyle yakalandı
Kadıköy'ün korkulu rüyası 'bıçaklı hamile gaspçı' böyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı
Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadıköy'ün korkulu rüyası 'bıçaklı hamile gaspçı' böyle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:49:52. #1.14#

title