Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu
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Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu

10.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:44
Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu

İstanbul'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler ve kırmızı yosunlar kıyıya vurdu.

İstanbul'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler ve kırmızı yosunlar kıyıya vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da önceki akşam fırtına etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların ardından Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöp ve kırmızı yosunlar kıyıda toplandı. Kıyıdaki plastik şişe, ayakkabı, tahta parçaları kameraya yansıdı.


Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu
Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu
Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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