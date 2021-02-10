Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu
10.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:44
İstanbul'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler ve kırmızı yosunlar kıyıya vurdu.
İstanbul'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler ve kırmızı yosunlar kıyıya vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da önceki akşam fırtına etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların ardından Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöp ve kırmızı yosunlar kıyıda toplandı. Kıyıdaki plastik şişe, ayakkabı, tahta parçaları kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı