Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
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Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunda da Kadıköy Moda ve Caddebostan Sahili tıklım tıklımdı.

13.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:55

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgını kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin normalleşme süreciyle birlikte kaldırılması sonrasında vatandaşlar sahillere akın etti. Kadıköy'deki Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE YOK

Arkadaşları ve aileleriyle birlikte çimlere oturan vatandaşlar canlı müzik dinleyerek vakit geçirirken bazı vatandaşlarsa yürüyüş yaparak bisiklet sürdü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

POLİS UYARIDA BULUNDU

Öte yandan sahillere akın eden vatandaşlara polis ekipleri "Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüsü ile mücadeleniz devam ediyor. Salgın tehlikesi geçmiş değil, lütfen tedbirlerimize uyarmaya devam edelim" şeklinde anons yaparak uyarıda bulundu. Caddebostan ve Moda Sahili'nde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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