Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti İstanbul'da haftalar sonra sokağa çıkma yasağı olmamasını fırsat bilen bir grup genç, Kadıköy Moda sahilinde müzik eşliğinde dans etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Koronavirüs salgını her geçen gün onlarca insanın hayatını karartırken Kadıköy Moda sahilinde insanların sosyal mesafeyi hiçe sayarak toplu bir şekilde göbek atmaları tepki çekti.

Türkiye'de uzun süredir koronavirüs nedeniyle yasaklar devam ediyor. Salgının en yoğun yaşandığı İstanbul'da ise haftalardır sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasak olmayacağını açıklamasının ardından genel olarak sakin bir hafta sonu geçiren İstanbul'da, Kadıköy Moda'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bir grup genç risk devam etmesine rağmen sahilde müzik eşliğinde dip dibe dans etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişinin tepkisini çekti.