Kadıköy Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğini sürdürüyor
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Kadıköy Meydanı, İstanbul, Türkiye, Haber

Kadıköy Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğini sürdürüyor

Kadıköy Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğini sürdürüyor Korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı 3'üncü gününde havadan görüntülendi.

25.04.2020 07:31 | Son Güncelleme: 25.04.2020 07:33
Kadıköy Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğini sürdürüyor

Kadıköy Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğini sürdürüyor

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı 3'üncü gününde havadan görüntülendi.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor alınan önlemlerde devam ettiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü

Kadıköy Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğini sürdürüyor

Kaynak: İHA

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