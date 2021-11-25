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Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi Kadıköy'de metro içerisindeki anne ve kıza hakaretler savuran eli bıçaklı saldırgan yakalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de metro içerisindeki anne ve kıza hakaretler savuran eli bıçaklı saldırgan yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Tavşantepe- Kadıköy seferini gerçekleştiren metro hattı içerisinde yolculuk yapan E.Y., yolculardan yaşlı bir kadınla tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran E.Y. isimli şüpheli şahıs yaşlı kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Bıçaklı şahıs metrodaki başka bir kadına da hakaretler savurdu.

Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri E.Y. isimli saldırgan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Y. adliyeye sevk edildi.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi

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