Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
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Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

KADIKÖY Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Sahili ve Moda Sahili'ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı.

KADIKÖY Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Sahili ve Moda Sahili'ni  müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri temizlik çalışması yaparken, çevrede yaşayanlar böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini söyledi.

İstanbul'da yoğun görülen, deniz salyası olarak da adlandırılan müsilajin görüldüğü noktalardan olan Kadıköy Fenerbahçe, Moda Sahilleri ile Kurbağlıdere'de İBB ekipleri temizlik çalışması yaptı. Deniz yüzeyinde yoğun olarak bulunan deniz salyasını ekipler filelerle toplandı. Toplanan deniz salyalarının atık toplama tesislerine götürüldüğü öğrenildi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Yoğun şekilde deniz salyasının olduğu Fenerbahçe Sahili'nde vatandaşlar böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini dile getirdi. Doğma büyüme Kadıköylü olduğunu söyleyen Kazım Çelikkan daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi. "Şaşırdık böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bence sahillerin beton olması etkiliyor. Sahil olsa deniz kendini temizleyecek. 1 aydır bu şekilde" diye konuştu. 

"NORMALDE DENİZE GİRERİM BU SEFER AYAĞIMI BİLE SOKMADIM"Kayıkhane işleten Atakan Eren de, "Böyle bir şey görmedim, 21 senedir buradayım. Buranın sahibi Hasan Reis 95 yaşında. O da böyle bir şey görmemiş. 20 gündür bu şekilde arada gidiyor, tekrar geliyor. Adam orada çalışıyor. Denizin dibinde demir var, bulamıyor. Bulmaya çalışıyor, kazıyor. Siyah bir şey çıkıyor. Normalde denize girerim. Bu sefer ayağımı bile sokmadım. Arkadaş şortla girer, tulumla giriyor. Korkuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de cilt kanseri olacak" dedi.

(Fotoğraf)


Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı
Kadıköy Kurbağlıdere ile sahilleri deniz salyası kapladı; ekipler temizlik çalışması yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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