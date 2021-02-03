Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu

Kadıköy'deki olaylarda eylemcilere müdahale eden polis, sivil polisi de gözaltına almaya kalktı

Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili paylaşımda bulununca, Atay'dan yanıt gecikmedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan gruplara polis müdahale etti. Kadıköy'deki olaylar sırasında TİP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Barış Atay ile polisler arasında arbede yaşandı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bir kesim polisi bir kesim de Atay'ı suçladı.

ÖZALAN: REZİLLİKLERİN BOYUNU AŞTI. HADDİNİ BİL

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Atay hakkında tweet atınca Atay'dan da yanıt geldi. Özalan, Atay ile ilgili "Nerede bir provokasyon varsa orada biten çeyrek devrimci Barış Atay, polislerimize saldırmış. Kahraman polislerimize nasıl saldırırsın kendini bilmez hadsiz? 'Ne yaparsam yapayım vekillik zırhı beni korur' diye mi düşünüyorsun? Rezilliklerin boyunu aştı. Haddini bil. @barisatay" dedi.

ATAY'DAN JET YANIT: BOŞ YAPMA!

Özalan'ın tweetini alıntılayan Atay ise "O gençlere böyle fütursuzca, nefretle saldıran kim varsa gücüm yettiğince karşısında olurum. Mecliste çoğunluk sizsiniz. Getirin fezlekeyi okutun. Dokunulmazlığa güvenecek ayıbım yok benim. Boş yapma yani tam porsiyon AKPli" diyerek yanıt verdi.