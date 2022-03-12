KADIKÖY'DE YARDIM İSTEYEN KADININ ALIŞVERİŞİNİ POLİS YAPTI - Haberler

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KADIKÖY'DE YARDIM İSTEYEN KADININ ALIŞVERİŞİNİ POLİS YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'de yoğun kar yağışı nedeniyle evinden çıkamayıp, acil çağrı merkezinden yardım isteyen 75 yaşındaki kadının, alışverişini polis yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de yoğun kar yağışı nedeniyle evinden çıkamayıp, acil çağrı merkezinden yardım isteyen 75 yaşındaki kadının, alışverişini polis yaptı.

Acıbadem Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Şükran isimli kadın, dün öğle saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Yüzde 50 engelliyim. Hava şartları yüzünden evde mahsur kaldım. Erzakım bitti, yalnızım, yardım edin" diyerek yardım istedi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, çağrı üzerine kadının evine gitti. Kısa sürede kapısında polisleri gören kadın, "Ne çabuk geldiniz" diyerek, şaşkınlığını gizleyemedi. Polis memurları, kadının verdiği listedeki alış verişi yaptı. Poşetleri teslim alan kadın, teşekkür ederek, polis ekiplerini uğurladı.

KADIKÖY'DE YARDIM İSTEYEN KADININ ALIŞVERİŞİNİ POLİS YAPTI

KADIKÖY'DE YARDIM İSTEYEN KADININ ALIŞVERİŞİNİ POLİS YAPTI

KADIKÖY'DE YARDIM İSTEYEN KADININ ALIŞVERİŞİNİ POLİS YAPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy, Polis, 112, kar, Güncel, Haberler

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