Kadıköy'de, trafiğin ortasındaki araç alev topuna döndü
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Kadıköy'de, trafiğin ortasındaki araç alev topuna döndü

Kadıköy'de, trafiğin ortasındaki araç alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de bir araç trafiğin ortasında alev alev yandı.

Kadıköy'de bir araç trafiğin ortasında alev alev yandı. Sahibinin gözleri önünde küle dönen aracın yandığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Göztepe Köprüsü Ankara istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsü, yolda seyir halinde olduğu esnada Fiat Tempra marka aracının motor kısmından yükselen alevleri görünce aracı otoyolun ortasında bıraktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler aracı sardı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Olay sonrası araç küle döndü.

Öte yandın aracın trafiğin ortasında alev alev yandığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çaresizce aracının yanışını izledi

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Yakup Köse, "Biz dükkanımızın içerisinde duruyorduk. Bir anda trafiğin içinde bir araçtan patlama sesleri geldi ve yanmaya başladı. Sürücü hemen kendini dışarı attı. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, işe yaramadı. Sonra çaresiz kaldı, en son ceketiyle müdahale etmeye çalıştı. O da bir işe yaramadı. Sürücü en son kenara geçip aracının yanışını seyretti. Geçmiş olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de, trafiğin ortasındaki araç alev topuna döndü
Kadıköy'de, trafiğin ortasındaki araç alev topuna döndü
Kadıköy'de, trafiğin ortasındaki araç alev topuna döndü
Kadıköy'de, trafiğin ortasındaki araç alev topuna döndü
Kadıköy'de, trafiğin ortasındaki araç alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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