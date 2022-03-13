KADIKÖY'DE TIP BAYRAMI YÜRÜYÜŞÜ - Haberler

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KADIKÖY'DE TIP BAYRAMI YÜRÜYÜŞÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'de toplanan yaklaşık 500 sağlık çalışanı, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden Kadıköy Rıhtımına kadar yürüdü.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de toplanan yaklaşık 500 sağlık çalışanı, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden Kadıköy Rıhtımına kadar yürüdü. İskelede toplanan sağlık çalışanları yapılan basın açıklamalarının ardından dağıldı.

Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası'nın düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında, Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanan yaklaşık 500 sağlık çalışanı, ellerindeki döviz ve pankartlarla Kadıköy Rıhtımına kadar yürüdü. Polis ekipleri zaman zaman gruba trafik akışını engellememeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve çok sayıda sağlık örgütü de katıldı. Beşiktaş İskelesi önüne gelen grup adına basın açıklamaları yapıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında, sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istedi.

KADIKÖY'DE TIP BAYRAMI YÜRÜYÜŞÜ

KADIKÖY'DE TIP BAYRAMI YÜRÜYÜŞÜ

KADIKÖY'DE TIP BAYRAMI YÜRÜYÜŞÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haydarpaşa Numune Hastanesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Kadıköy, Güncel, Haberler

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