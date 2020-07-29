Kadıköy'de televizyon hırsızlığı yapan kişi yakalandı Kadıköy Acıbadem'de bir eve girip 6 bin TL değerinde televizyon çalan şüpheli, çaldığı televizyonlarla yakalandı.

Kadıköy Acıbadem'de bir eve girip 6 bin TL değerinde televizyon çalan şüpheli, çaldığı televizyonlarla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde televizyon çalındığı ihbarının gelmesi üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Binanın kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin 3 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde yüzünde maskeyle binaya girip, 6 bin TL değerinde iki televizyonu alarak çıktığını belirledi. Şüphelinin eşkalini tespit eden polisin çalışmaları sonucunda, şüpheli Ahmet Ö. (24), 8 Temmuz Çarşamba günü çaldığı lcd ekran televizyonlarla birlikte Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada hırsızlık şüphelisi şahısın gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi

Kaynak: AA