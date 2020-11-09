Kadıköy'de siren sesi paniğe yol açtı

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA KADIKÖY Koşuyolu'nda arıza nedeniyle çalan siren panik yaşanmasına neden oldu.

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA KADIKÖY Koşuyolu'nda arıza nedeniyle çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı. Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle sirenl çalmaya başladı. Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Bir süre sonra arıza giderilince siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz