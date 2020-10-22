KADIKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
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KADIKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

22.10.2020 04:08 | Son Güncelleme: 22.10.2020 04:08
KADIKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kadıköy'de D-100 Otoyolu'nda seyir halindeki taksi bir anda yanmaya başladı.

Kadıköy'de D-100 Otoyolu'nda seyir halindeki taksi bir anda yanmaya başladı. Taksi şoförü ile bir yolcu alev topuna dönen taksiden yara almadan kurtuldu. Taksinin alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır Köprü Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Baki Ak'ın kullandığı 34  TKB 29 plakalı taksi, Kadıköy'den aldığı yolcu ile birlikte seyir halindeyken taksiden dumanlar yükselmeye başladı. Taksiyi hemen yol kenarına çeken şoför Baki Ak, yolcu ile birlikte taksiden indi. Şoför Ak motor kaputunu açmaya çalıştı ancak taksi bir anda alev topuna döndü. Taksinin alev alev yandığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan taksiyi söndürmeye çalışırken, polis ekipleri herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Şoför ve bir yolcunun yara almadan kurtulduğu yangında taksi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ÖN TARAFTAN ALEV ALDITamamen yanarak kullanılamaz hale gelen taksinin şoförü Baki Ak, "Koku geldi, çektim sağa, kaputu açtım kutup başlıklarını sökmeye çalıştım, sökemedim. Birden ön taraftan alev aldı. Ben arabayı aldığımda koku vardı zaten, Kadıköy'den yolcu aldım, Örnek Mahallesi'ne gidecektim, birden bire bunlar oldu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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