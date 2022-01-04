Cinnet getiren kadın, kocasını bıçakladıktan sonra kızını rehin aldı

Geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Kadıköy'de Caferağa Mahallesinde meydana gelen olayda eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi.

APARTMANIN GİRİŞİNDE BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABALARININ ARDINDAN TESLİM OLDU

Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

YARALANAN KOCANIN DURUMU AĞIR

Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Cinnet geçiren kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kocanın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde tüm bulgular araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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