KADIKÖY'DE MOTOSİKLETİ TEK ELLE KULLANIP, MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE CEZA - Haberler
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KADIKÖY'DE MOTOSİKLETİ TEK ELLE KULLANIP, MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? KADIKÖY D-100 Karayolu'nda tek elle motosiklet kullanıp, makas atan Hasan Enes Y.?ye, 2 bin 250 lira para cezası kesildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - ? KADIKÖY D-100 Karayolu'nda tek elle motosiklet kullanıp, makas atan Hasan Enes Y.?ye, 2 bin 250 lira para cezası kesildi.

Olay, 8 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde D-100 Karayolu Kadıköy kesimi Göztepe mevkiinde meydana geldi. 34 CEH 876 plakalı motosikletin sürücüsü, aracı tek elle kullanarak trafiği tehlikeye attı. Zikzaklar çizip, makas atarak ilerleyen sürücü daha sonra motosikletiyle gözden kayboldu. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlinin Hasan Enes Y. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan motosikletli, ifadesi alınmak üzere Göztepe Polis Merkezine götürüldü. Sürücüye "Makas atmak" suçundan bin 823, "Tek elle motosiklet kullanmak" suçundan 427, toplamda ise 2 bin 250 lira para cezası kesildi.

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETİ TEK ELLE KULLANIP, MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE CEZA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETİ TEK ELLE KULLANIP, MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE CEZA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETİ TEK ELLE KULLANIP, MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE CEZA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETİ TEK ELLE KULLANIP, MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE CEZA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETİ TEK ELLE KULLANIP, MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE CEZA

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