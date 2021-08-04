Kadıköy'de korkutan depo yangını

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Kadıköy'de korkutan depo yangını Kadıköy'de 9 katlı binanın deposunda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü Kadıköy Sahrayıcedit Batman Sokak'ta 9 katlı binanın giriş katında depo olarak kullanılan dairede yangın çıktı.

Kadıköy'de korkutan depo yangını

Kadıköy'de 9 katlı binanın deposunda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

İSTANBUL - Kadıköy Sahrayıcedit Batman Sokak'ta 9 katlı binanın giriş katında depo olarak kullanılan dairede yangın çıktı. Çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kadıköy Sahrayıcedıt Mahallesi Batman Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın giriş katında depo olarak kullanılan daire kısmında saat 23.50 sularında bir parlama yaşandı. Parlama sonucu çıkan yangınla birlikte çevredeki vatandaşlar sokağa dökülürken durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yangını fark eden apartman sakinlerinin birbirlerini uyarması sonucu olası bir facianın önüne geçildi. Yaşanan yangında; can kaybı ya da yaralı bulunmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için depo içinde inceleme başlattı.

Apartman sakinlerinden Çetin A, " Bu apartmanda oturuyorum burası depo olarak kullanılıyordu. Ne olduğu anlamadık. Binada Herhangi bir alarm çalmadı. Bina sakinleri birbirini uyarlardı. Aşağıya indik gördüğünüz manzara ile karşılıktık. Açıkçası ne olduğunu neden yangın çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam