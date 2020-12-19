Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
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Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi

19.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:45
Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarına binebilmek için duraklarda uzun süre bekledi.

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA  Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarına binebilmek için duraklarda uzun süre bekledi. Bekleyenler nedeniyle duraklarında yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi. Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.  D-100 Karayolu Uzunçayır, Göztepe ve Kozyatağında otobüs duraklarında ise yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatlerinin az olması nedeniyle şikayet ettiklerini belirtti. Uzunçayır Otobüs durağında otobüsün gelmesini bekleyen Oğuzsan Taşdemir "Otobüsü yaklaşık 30 dakikadır bekliyorum. Hafta sonu kısıtlamalarında genellikle bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Metrolarda da aynı problem yaşamaktayız" dedi. Göztepe Köprüsünde otobüsü bekleyen Hamza Çelik "Yaklaşık 45 dakikadır otobüs bekliyorum. İETT sosyal medya hesaplarından açıklama yapıyor. Sefer sayılarını uzatıyoruz. İnsanları mağdur etmeyeceğiz ama hepsi hikaye bekliyoruz hala eğer otobüs gelirse işimize gideceğiz" diye konuştu 


Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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